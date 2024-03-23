Moskova'daki saldırının failleri yakalandı: Ölü sayısı 115'e yükseldi! Rusya'dan Ukrayna iddiası

Rusya'nın başkenti Moskova’da Crocus Belediye Binası'daki bir konser salonunda dün akşam yaşanan silahlı saldırı dünya gündeminde yankılandı. Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova’daki terör saldırısında 115 kişinin hayatını kaybettiğini ve sayının daha da artabileceğini duyurdu. Aralarında çocukların da bulunduğu en az 145 kişi yaralandı.

Rusya saldırıya ne yanıt verecek?

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in saldırı hakkında ilk andan itibaren bilgilendirildiğini söyledi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabında saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Medvedev, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledikten sonra, "Şiddete güçle karşılık verilmediği, teröristlerin toplu infazları ve ailelerine yönelik baskılara ölümlerle karşılık verilmediği sürece hiçbir mahkeme ve soruşturmanın faydası olmayacaktır" diye konuştu.

Medvedev, saldırılara verilecek tek yanıtın "Ölüme ölüm" olduğunu söyledi.