MSB kura sonuçları açıklandı mı? MBS bin 113 işçi kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
İŞKUR aracılığı ile Milli Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere bin 113 işçi alımı başvuruları gerçekleşti. Yaklaşık 1 ayın ardından kura çekilişi yapıldı. Kuralar tamamlandı fakat sonuçlar henüz ilan edilmedi. On binlerce kişi kesin sonuçlara ve isim listesine ulaşmak istiyor. Peki MSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
21 Ocak Çarşamba günü MSB 1113 işçi alımı kura çekimi gerçekleşti. Ankara'da gerçekleşen kura çekimi sonrası sonuçlar yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Gün boyunca MSB'den duyuru beklenirken beklenen haber gelmedi. Bugün yine günün ilk ışıklarından bu yana aramalar devam ediyor. Binlerce kişi "MBS bin 113 işçi kura sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
MSB kura sonuçları açıklandı mı?
Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları henüz açıklanmadı. Dün bütün gün duyuru beklendi fakat beklenen olmadı. Gözler bugüne çevrildi.
Sonuçlar ilan edilir edilmez buraya tıklayarak sorgulama yapabilirsiniz
Kura sonucunda belirlenen sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden yayımlanacak.
Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecek. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacak.
Belge kontrolü tarihleri ve yerleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet sayfasından ilan edilecek. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı çağrılacaktır. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecek.
Belge kontrolü sonucunda, hatalı belge veya eksik belge nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sınava kabul edilecek.
Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları idarece sonlandırılacak.
Belge kontrolünü ve teslimini müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden duyurulacak.