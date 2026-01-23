MSB KURA SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI MI: Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığına 1113 sürekli işçi alınacak. Kura 2 gün önce gerçekleşti fakat sonuçlar hala ilan edilmedi. Adaylar her gün her saat duyuruları kontrol ediyor. Resmi site ziyaretçi akınına uğrarken yeni bir bilgi olup olmadığı sorgulanıyor. En çok yöneltilen soru "MSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
MSB işçi alımında süreç devam ediyor. Kura çekimi gerçekleşti fakat sonuç ilanı gelmedi. Hal böyle olunca adaylar heyecanla bilgiye ulaşmaya çalışıyor. Hem resmi site hem de sosyal medya hesapları kontrol edilirken art arda gelen soru "MSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.
Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
23 Ocak Cuma günü itibarıyla Milli Savunma Bakanlığından şu ana dek bir duyuru geçilmedi. Sonuçların bugün ilan edilmesi bekleniyor. Bugün de beklenen duyuru gelmezse gözler pazartesi gününe çevrilecek.
Kura sonucunda belirlenen sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden yayımlanacak.
Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecek. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacak.
Belge kontrolü tarihleri ve yerleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet sayfasından ilan edilecek. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı çağrılacaktır. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecek.
Belge kontrolü sonucunda, hatalı belge veya eksik belge nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sınava kabul edilecek.
Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları idarece sonlandırılacak.
Belge kontrolünü ve teslimini müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden duyurulacak.