MSB sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? MSB işçi kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilecek?
Milli Savunma Bakanlığının 3 bin 97 işçi alımı için kura çekimi bugün saat 10.00'da yapıldı. MSB Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığında gerçekleşen kura çekiminin ardından sonuçlar gündem oldu. Şimdi sıkça "MSB sürekli işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor.
Milli Savunma Bakanlığı, 3 bin 97 sürekli işçi alacak. Başvurular tamamlandı kura bugün çekildi. Şimdi sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Bakanlık sonuç tarihini ve saatini paylaşmazken bilgi almak adına "MSB sürekli işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor.
MSB sürekli işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığı sonuçları henüz ilan etmiş değil. Sonuçların bu akşam saatlerinde ya da yarın sabah saaatlerinde ilen edilmesi bekleniyor. Kura sonucunda belirlenen sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden yayımlanacak.
Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecek. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacak. Belge kontrolü tarihleri ve yerleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet sayfasından ilan edilecek. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı çağrılacak. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecek.