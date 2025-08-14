MSB sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? MSB işçi kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilecek?

Milli Savunma Bakanlığı, 3 bin 97 sürekli işçi alacak. Başvurular tamamlandı kura bugün çekildi. Şimdi sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Bakanlık sonuç tarihini ve saatini paylaşmazken bilgi almak adına "MSB sürekli işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor. 1 | 3

MSB sürekli işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı sonuçları henüz ilan etmiş değil. Sonuçların bu akşam saatlerinde ya da yarın sabah saaatlerinde ilen edilmesi bekleniyor. Kura sonucunda belirlenen sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden yayımlanacak. MSB DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ 2 | 3