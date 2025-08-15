MSB sürekli işçi alımı sonuçları açıklandı mı? MSB 3 bin 97 işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı 3 bin 97 işçi alımı kura sonuçları resmi siteden henüz açıklanmadı. Tarih ve saat bilgisi duyurulmazken kura sonucunda belirlenen sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden yayımlanacak.

Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecek. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacak. Belge kontrolü tarihleri ve yerleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet sayfasından ilan edilecek. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı çağrılacak. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecek.