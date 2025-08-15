MSB sürekli işçi alımı sonuçları açıklandı mı? MSB 3 bin 97 işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığı 3 bin 97 işçi alımı kurası gerçekleşti şimdi sonuçlar bekleniyor. Bakanlığın resmi sitesi sık sık kontrol edilirken her geçen dakika "MSB sürekli işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu yükseliyor. İşte son durum...
Milli Savunma Bakanlığı 3 bin 97 işçi alımı sürecinde sıra kura sonuçlarında... 14 Ağustos'ta gerçekleşen kura çekiminin ardından adaylar sabırsızlıkla sonuç ilanını bekliyor. Ayrıntıları öğrenmek amacıyla "MSB sürekli işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu sıklaşıyor.
MSB sürekli işçi alımı sonuçları açıklandı mı?
Milli Savunma Bakanlığı 3 bin 97 işçi alımı kura sonuçları resmi siteden henüz açıklanmadı. Tarih ve saat bilgisi duyurulmazken kura sonucunda belirlenen sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden yayımlanacak.
Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecek. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacak. Belge kontrolü tarihleri ve yerleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet sayfasından ilan edilecek. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı çağrılacak. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecek.