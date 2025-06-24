MSÜ 2. seçim aşaması tarihleri: 2025 MSÜ mülakatları ne zaman başlıyor? Fiziki yeterlilik sınavı hangi tarihte?

2025 MSÜ tercih sonuçları ilan edildi. Başarılı olan adaylar büyük sevinç yaşarken şimdi 2. seçim faaliyetlerinin ayrıntıları merak ediliyor. On binlerin sıklıkla yönelttiği soru "MSÜ seçim aşaması faaliyetleri ne zaman başlıyor" şeklinde...

Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 yılı Askerî Öğrenci Temini kapsamında seçim aşaması faaliyetleri, 1-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, kendilerine belirtilen tarih ve saatte Ankara’daki Kara Harp Okulu Komutanlığı’nda hazır bulunacak.

Sınav saatlerine göre aday gruplandırması yapılacak

Giriş işlemleri adayların sınav saatlerine göre düzenlenecek. Sabah 07.30 çağrısı olan adayların giriş işlemlerinin ardından sırasıyla 08.30 ve 09.30 saatleri için gelen adaylar sınav alanına alınacak.

İkinci seçim aşamasına çağrı tarihleri ise tercihlere göre şöyle sıralandı:

Hava Harp Okulu: 1-5 Temmuz

Diğer Harp Okulları: 8-18 Temmuz

Astsubay Meslek Yüksekokulları: 21-28 Temmuz

Bando Astsubay MYO: 8-28 Temmuz

Sınav süreçleri detaylandırıldı

Hava Harp Okulu adayları için seçim süreci üç gün sürecek ve psikomotor testi de uygulanacak. Diğer okullara başvuran adaylar ise iki günlük bir programla değerlendirilecek. Her iki grupta da evrak kontrolü, fiziki değerlendirme, kişilik testi, fiziki yeterlilik testi, mülakat ve müzik yetenek sınavı yer alıyor. Bando MYO adayları müzik enstrümanlarını beraberlerinde getirebilecek.

Fiziki yeterlilik ve kıyafet uyarısı

Adayların şınav, mekik ve 400 metre koşudan oluşan fiziki yeterlilik testine katılmaları için spor kıyafetleri ile gelmeleri gerekiyor. Hava Harp Okulu’nu birinci tercih olarak yazanlar, MSÜ-2025 sayısal puanlarına göre psikomotor testine alınacak.

Önemli bilgiler

Şehit/gazi yakınları, aldıkları puana %10 ek avantajla değerlendirilecek.

Eksik ya da yanlış belge getirenlerin işlemleri iptal edilecek.

Cep telefonu ve elektronik cihazlarla sınav alanına giriş yasak.

Adaylara sınav süresince su ve kumanya temin edilecek.

Sağlık raporları, yalnızca MSB tarafından yönlendirilen hastanelerden alınanlar kabul edilecek.

Adaylara posta veya telefonla ayrıca tebligat yapılmayacak, duyuru tebliğ niteliğinde olacak.

https://personeltemin.msb.gov.tr adresini ziyaret edebilir. Başvuru sonuçları, tercih işlemleri ve sınav çağrıları bu platform üzerinden e-Devlet şifresiyle görüntülenebilecek.