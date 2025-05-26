MSÜ | 2025 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuç tarihi yoğun bir şekilde araştırılıyor. Adaylar, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesinin geçeceği sonuç ilanına odaklanmış durumda... Son durumu öğrenmek ve bilgi almak adına sıkça "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruluyor.

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