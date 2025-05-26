MSÜ | 2025 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?
"MSÜ tercih sonuçları" askeri öğrenci adaylarının gündeminde ilk sırada yer alıyor. Tercihlerin üzerinden yaklaşık 1 ay geçerken yeni hafta ile birlikte sonuç araması hızlandı. Sıklıkla tekrarlanan soru "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde... İşte detaylar...
MSÜ tercih sonuç tarihi yoğun bir şekilde araştırılıyor. Adaylar, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesinin geçeceği sonuç ilanına odaklanmış durumda... Son durumu öğrenmek ve bilgi almak adına sıkça "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruluyor.
MSÜ tercih sonuçları hangi tarihte ilan edilecek?
26 Mayıs 2025 Pazartesi günü itibarıyla MSÜ tercih sonuçları açıklanmış değil. Şu dakika itibarıyla MSB'den ve MSÜ'den duyuru gelmedi. Beklentiler tercih sonuçlarının bu hafta içinde açıklanması yönünde...
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Sonuçların ardından fiziki yeterlilik testi, mülakat ve güvenlik soruşturması aşamaları başlayacak. Tüm adayların süreci yakından takip etmeleri önem taşıyor.