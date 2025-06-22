MSÜ duyurusu geldi mi? MSÜ tercih sonuçları için tarih verildi mi?

MSÜ tercih sonuç tarihi araması hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesinden bir duyuru bekleyen yüz binler her gün konu hakkında bilgi almak adına "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.

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