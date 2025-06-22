MSÜ duyurusu geldi mi? MSÜ tercih sonuçları için tarih verildi mi?
MSÜ tercih sonuçları haftalardır adayların gündemin... 2 ay geçti fakat sonuçlar ilan edilmedi. Yüz binler sabırsız şekilde sonuçları beklerken yeni gelişme olup olmadığı merak ediliyor. Herkesin dilinde aynı soru var: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSÜ tercih sonuç tarihi araması hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesinden bir duyuru bekleyen yüz binler her gün konu hakkında bilgi almak adına "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
MSÜ tercih sonuç duyurusu geldi mi?
22 Haziran 2025 Pazartesi günü, MSÜ tercih sonuç tarihi hakkında Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesinden açıklama gelmedi. Yeni hafta ile birlikte sonuçların ilan edilmesi bekleniyor.
Yerleştirme sonuçları PERTEM sistemi üzerinden açıklanacak. Adaylar, personeltemin.msb.gov.tr sitesine e-Devlet ya da kullanıcı bilgileriyle giriş yaparak öğrenebilecek.