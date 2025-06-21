MSÜ HABERLERİ: 2025 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ'de son durum nedir?

MSÜ tercih işlemlerinin üzerinden yaklaşık 2 ay geçti. Adaylar haftalardır tercih sonuçlarına ulaşmak istiyor. Bugün YKS sınavı var ve beklentiler de iyice artmış durumda... Binlerce kişi bu vesile ile "2025 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı" sorusunu hızlandırmış durumda...

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