MSÜ HABERLERİ: 2025 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ'de son durum nedir?
MSÜ tercih sonuçları her gün yoğun şekilde aratılıyor. Bugün YKS sınavı gerçekleşiyor ve adaylar bu sınavda da ter dökecek. Askeri üniversite adayları, Milli Savunma Bakanlığının ve Milli Savunma Üniversitesi'nin resmi sitesini kontrol ederek yeni bir gelişme olup olmadığını merak ediyor. İşte konuya ilişkin son durum...
MSÜ tercih işlemlerinin üzerinden yaklaşık 2 ay geçti. Adaylar haftalardır tercih sonuçlarına ulaşmak istiyor. Bugün YKS sınavı var ve beklentiler de iyice artmış durumda... Binlerce kişi bu vesile ile "2025 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı" sorusunu hızlandırmış durumda...
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSÜ tercih sonuçları ile ilgili yeni bir gelişme henüz yok. MSÜ tercih sonuçlarının önümüzdeki hafta içi açıklanması kuvvetle muhtemel...
Yerleştirme sonuçları PERTEM sistemi üzerinden açıklanacak. Adaylar, personeltemin.msb.gov.tr sitesine e-Devlet ya da kullanıcı bilgileriyle giriş yaparak öğrenebilecek.