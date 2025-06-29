MSÜ mülakatları ne zaman başlıyor? Fiziki yeterlilik sınavı hangi tarihte?

Milli Savunma Üniversitesi’ne (MSÜ) bağlı harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarında eğitim görmek isteyen adaylar için ikinci seçim aşaması olan mülakat süreci başlıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, MSÜ mülakatları 1 Temmuz 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 29 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek.

Mülakatlar, Ankara’daki Kara Harp Okulu Komutanlığı’nda yapılacak. Adaylar, başvurdukları okul türüne göre belirlenen günlerde fiziki yeterlilik, sözlü mülakat ve evrak kontrolü gibi aşamalardan geçecek. Girişler ise 07.30, 08.30 ve 09.30 olmak üzere üç ayrı saat diliminde gruplar halinde gerçekleştirilecek.