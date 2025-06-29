MSÜ mülakatları ne zaman başlıyor? Fiziki yeterlilik sınavı hangi tarihte?
MSÜ sürecinde sıra geldi ikinci aşamaya... Bu aşamalarda fiziki yeterlilik sınavı ve mülakatlar da var. Başarılı olan adaylar, tarihleri kaçırmak istemiyor ve "MSÜ mülakatları ne zaman başlıyor", "Fiziki yeterlilik sınavı hangi tarihte" soruları art arda geliyor.
Milli Savunma Üniversitesi’ne (MSÜ) bağlı harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarında eğitim görmek isteyen adaylar için ikinci seçim aşaması olan mülakat süreci başlıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, MSÜ mülakatları 1 Temmuz 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 29 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek.
Mülakatlar, Ankara’daki Kara Harp Okulu Komutanlığı’nda yapılacak. Adaylar, başvurdukları okul türüne göre belirlenen günlerde fiziki yeterlilik, sözlü mülakat ve evrak kontrolü gibi aşamalardan geçecek. Girişler ise 07.30, 08.30 ve 09.30 olmak üzere üç ayrı saat diliminde gruplar halinde gerçekleştirilecek.
Hava Harp Okulu adayları 1–5 Temmuz, Kara, Deniz ve Sahil Güvenlik Harp Okulları adayları 8–18 Temmuz, Astsubay Meslek Yüksekokulları adayları 21–28 Temmuz tarihlerinde çağrılacak. Bando MYO adayları ise 8–28 Temmuz tarihleri arasında müzik yetenek sınavına girecek.
Mülakat sürecinde adaylar;
Kimlik ve evrak kontrolü
Fiziki yeterlilik sınavı
Kişilik değerlendirme testi
Sözlü mülakat
Sağlık muayenesi
(Bando adayları için) müzik yeteneği değerlendirmesi
gibi aşamalardan geçecek.
Tüm adayların, belirtilen tarihlerde ve saatlerde Kara Harp Okulu’nda hazır bulunmaları gerekiyor. Adaylar, kişisel sınav tarihlerini ve çağrı belgelerini e-Devlet üzerinden MSB Personel Temin Sistemi aracılığıyla görüntüleyebilecek.