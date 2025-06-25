MSÜ mülakatları ne zaman başlıyor? MSÜ'de fiziki yeterlilik sınavı hangi tarihte?
MSÜ tercih sonuçları dün öğlen saatlerinde ilan edildi. Adaylar ilk olarak sonuçları kontrol etti, taban puanlarını araştırdı ve başarılı olan adaylar ise şimdi mülakat tarihlerini sorguluyor. Binlerce kişinin cevap aradığı soru ise "MSÜ mülakatları ne zaman başlıyor" şeklinde... İşte MSB'nin geçtiği o tarihler...
18 Nisan'da alınan MSÜ tercih sonuçları 24 Haziran'da açıklandı. On binler heyecanla sonuçlarını öğrenmeye çalıştı ve başarılı olanlar büyük bir sevinç yaşadı. Şimdi adayları 2. seçim aşaması bekliyor. Binlerce kişi hem fiziki sınavlara hem de mülakatlara girecek. Şimdi art arda "MSÜ mülakatları ne zaman başlıyor" soruları geliyor.
MSÜ mülakatları ne zaman başlıyor?
MSÜ 2. seçim aşamaları 1 Temmuz'da başlayıp 29 Temmuz'da sona eriyor.
Giriş işlemleri adayların sınav saatlerine göre düzenlenecek. Sabah 07.30 çağrısı olan adayların giriş işlemlerinin ardından sırasıyla 08.30 ve 09.30 saatleri için gelen adaylar sınav alanına alınacak.
İkinci seçim aşamasına çağrı tarihleri ise tercihlere göre şöyle sıralandı:
Hava Harp Okulu: 1-5 Temmuz
Diğer Harp Okulları: 8-18 Temmuz
Astsubay Meslek Yüksekokulları: 21-28 Temmuz
Bando Astsubay MYO: 8-28 Temmuz
Sınav süreçleri detaylandırıldı
Hava Harp Okulu adayları için seçim süreci üç gün sürecek ve psikomotor testi de uygulanacak. Diğer okullara başvuran adaylar ise iki günlük bir programla değerlendirilecek. Her iki grupta da evrak kontrolü, fiziki değerlendirme, kişilik testi, fiziki yeterlilik testi, mülakat ve müzik yetenek sınavı yer alıyor. Bando MYO adayları müzik enstrümanlarını beraberlerinde getirebilecek.
Fiziki yeterlilik ve kıyafet uyarısı
Adayların şınav, mekik ve 400 metre koşudan oluşan fiziki yeterlilik testine katılmaları için spor kıyafetleri ile gelmeleri gerekiyor. Hava Harp Okulu’nu birinci tercih olarak yazanlar, MSÜ-2025 sayısal puanlarına göre psikomotor testine alınacak.
Önemli bilgiler
Şehit/gazi yakınları, aldıkları puana %10 ek avantajla değerlendirilecek.
Eksik ya da yanlış belge getirenlerin işlemleri iptal edilecek.
Cep telefonu ve elektronik cihazlarla sınav alanına giriş yasak.
Adaylara sınav süresince su ve kumanya temin edilecek.
Sağlık raporları, yalnızca MSB tarafından yönlendirilen hastanelerden alınanlar kabul edilecek.
Adaylara posta veya telefonla ayrıca tebligat yapılmayacak, duyuru tebliğ niteliğinde olacak.
https://personeltemin.msb.gov.tr adresini ziyaret edebilir. Başvuru sonuçları, tercih işlemleri ve sınav çağrıları bu platform üzerinden e-Devlet şifresiyle görüntülenebilecek.