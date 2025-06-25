MSÜ mülakatları ne zaman başlıyor? MSÜ'de fiziki yeterlilik sınavı hangi tarihte?

18 Nisan'da alınan MSÜ tercih sonuçları 24 Haziran'da açıklandı. On binler heyecanla sonuçlarını öğrenmeye çalıştı ve başarılı olanlar büyük bir sevinç yaşadı. Şimdi adayları 2. seçim aşaması bekliyor. Binlerce kişi hem fiziki sınavlara hem de mülakatlara girecek. Şimdi art arda "MSÜ mülakatları ne zaman başlıyor" soruları geliyor.

MSÜ mülakatları ne zaman başlıyor?

MSÜ 2. seçim aşamaları 1 Temmuz'da başlayıp 29 Temmuz'da sona eriyor.

Giriş işlemleri adayların sınav saatlerine göre düzenlenecek. Sabah 07.30 çağrısı olan adayların giriş işlemlerinin ardından sırasıyla 08.30 ve 09.30 saatleri için gelen adaylar sınav alanına alınacak.

İkinci seçim aşamasına çağrı tarihleri ise tercihlere göre şöyle sıralandı:

Hava Harp Okulu: 1-5 Temmuz

Diğer Harp Okulları: 8-18 Temmuz

Astsubay Meslek Yüksekokulları: 21-28 Temmuz

Bando Astsubay MYO: 8-28 Temmuz

Sınav süreçleri detaylandırıldı

Hava Harp Okulu adayları için seçim süreci üç gün sürecek ve psikomotor testi de uygulanacak. Diğer okullara başvuran adaylar ise iki günlük bir programla değerlendirilecek. Her iki grupta da evrak kontrolü, fiziki değerlendirme, kişilik testi, fiziki yeterlilik testi, mülakat ve müzik yetenek sınavı yer alıyor. Bando MYO adayları müzik enstrümanlarını beraberlerinde getirebilecek.