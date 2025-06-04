MSÜ tercih sonuç tarihi belli oldu mu? 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yüz binlerin gözü Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesinde... Bir buçuk aydır açıklanamaya MSÜ tercih sonuçlarının akıbeti merak ediliyor. Konu hakkında bir gelişme olup olmadığı günlerdir sorgulanırken bugün de sıklıkla yöneltilen soru "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
MSÜ tercih sonuç tarihi, askeri üniversite adaylarının bir numaralı gündem konusu... 21 Nisan'da son bulan tercih işlemlerinin üzerinden bugün itibarıyla 45 gün geçti. Bayram öncesi beklentiler artmış durumda... Hem adayların hem de ailelerin sabırsızlığı gün geçtikçe artıyor. Bilgi almak adına yoğun şekilde "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor.
MSÜ tercih sonuçları neden açıklanmadı?
4 Haziran Çarşamba günü itibarıyla resmi makamlardan bir açıklama yok. Net tarih belirtilmezken MSÜ tercih sonuçlarının bugün ya da yarın açıklanacağı yönünde büyük bir beklenti söz konusu...
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MSÜ ikinci seçim aşamaları ne zaman?
MSÜ tercih sonuçlarının ardından kısa bir süre sonra fiziki yeterlilik testi (FYT), mülakat, evrak teslimi ve sağlık muayenesi tarihleri de duyurulacak.