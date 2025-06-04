MSÜ tercih sonuç tarihi belli oldu mu? 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuç tarihi, askeri üniversite adaylarının bir numaralı gündem konusu... 21 Nisan'da son bulan tercih işlemlerinin üzerinden bugün itibarıyla 45 gün geçti. Bayram öncesi beklentiler artmış durumda... Hem adayların hem de ailelerin sabırsızlığı gün geçtikçe artıyor. Bilgi almak adına yoğun şekilde "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu geliyor. 1 | 3

MSÜ tercih sonuçları neden açıklanmadı? 4 Haziran Çarşamba günü itibarıyla resmi makamlardan bir açıklama yok. Net tarih belirtilmezken MSÜ tercih sonuçlarının bugün ya da yarın açıklanacağı yönünde büyük bir beklenti söz konusu... MSÜ duyuruları için tıklayınız 2 | 3