MSÜ TERCİH SONUÇLARI: 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adaylar 2 aydır tercih sonuçlarına ulaşmak istiyor. Sosyal medyada beklentilerini dile getiren binlerce kişinin ortak sorusu: 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Bugün yine araştırmalar sıklaşmış durumda... Peki yeni bir gelişme var mı?

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

19 Haziran 2025 Perşembe günü itibarıyla MSÜ tercih sonuçları ile ilgili yeni bir gelişme yaşanmadı. Milli Savunma Üniversitesi ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklama yok. Sonuçların cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.