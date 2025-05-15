MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu tarihe gözler çevrildi
Vatan hizmetinde bulunmak ve askerlik mesleğini kariyer olarak hedefleyen binlerce genç her yıl MSÜ sınavına giriyor. Bu yıl da binlerce genç sınava girdi ve tercihlerini yaptı. Şimdi sonuçlar araştırılıyor. Milli Savunma Üniversitesinden tarih açıklaması gelmemesi sebebiyle adaylar "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorularına ağırlık veriyor. İşte olası tarih...
Binlerce genç, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) subay veya astsubay olarak görev yapmak amacıyla MSÜ sınavına giriyor. MSÜ sürecinde bir sonraki adım tercih sonuçlarının ilan edilmesi. Fakat sonuç tarihi için net bir zaman dilimi verilmedi. Bu sebeple adaylar bilgi almak adına "2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
15 Mayıs itibarıyla, 2025 MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili Milli Savunma Üniversitesi tarafından henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Geçtiğimiz yıl tercihler 10 Mayıs’ta sona ermiş ve sonuçlar 11 Haziran’da ilan edilmişti. Bu takvim baz alındığında, 2025 yılı tercih sonuçlarının 21-22 Mayıs tarihleri arasında açıklanması öngörülüyor. Ancak kesin tarih için MSÜ'nün resmi açıklaması beklenmeli.
MSB Millî Savunma Üniversitesi 2025 yılı askeri öğrenci temini seçim aşaması faaliyetleri de tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak.