MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu tarihe gözler çevrildi

Binlerce genç, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) subay veya astsubay olarak görev yapmak amacıyla MSÜ sınavına giriyor. MSÜ sürecinde bir sonraki adım tercih sonuçlarının ilan edilmesi. Fakat sonuç tarihi için net bir zaman dilimi verilmedi. Bu sebeple adaylar bilgi almak adına "2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.

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