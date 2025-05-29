MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? Milli Savunma Üniversitesinden MSÜ tercih sonuç açıklaması geldi mi?
Yüz binler MSÜ tercih sonuçlarını bekliyor. Mayıs ayının sonlarına gelinirken sonuçların ilan edilmemesi nedeniyle heyecan gitgide artıyor. Her gün askeri üniversite adayları konu hakkında bilgi almaya çalışıyor. Adaylar ile birlikte aileler de merak içinde... "MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı" sorusu art arda geliyor.
MSÜ tercih sonuçları için yaklaşık bir aydır heyecanlı bir bekleyiş söz konusu... Hala açıklanmayan sonuçlar için sabırsızlık her geçen gün artıyor. Bayramdan önce sonuçların açıklanıp açıklanamayacağı merak konusu olurken hem adaylar hem de aileler "MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı" sorusunu sıkça dile getiriyor.
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
29 Mayıs 2025 Perşembe günü itibarıyla Milli Savunma Üniversitesi ve MSB'den 2025 MSÜ tercih sonuç tarihi hakkında açıklama gelmedi. Tercih sonuçlarının en geç 31 Mayıs Cuma günü açıklanması bekleniyor.
Sonuçların açıklanmasının ardından adayları fiziki yeterlilik testi, mülakat ve güvenlik soruşturması aşamaları bekliyor.