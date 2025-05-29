MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? Milli Savunma Üniversitesinden MSÜ tercih sonuç açıklaması geldi mi?

MSÜ tercih sonuçları için yaklaşık bir aydır heyecanlı bir bekleyiş söz konusu... Hala açıklanmayan sonuçlar için sabırsızlık her geçen gün artıyor. Bayramdan önce sonuçların açıklanıp açıklanamayacağı merak konusu olurken hem adaylar hem de aileler "MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı" sorusunu sıkça dile getiriyor.

1 | 3