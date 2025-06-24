MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSB ve MSÜ'den duyuru geldi mi?
Yüz binlerin gözü Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesinde... Tercih işlemlerinin üzerinden 2 ay geçti ve sabırsızlık gitgide artıyor. Adaylar sonuç tarihini öğrenmek adına "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.
MSÜ tercih sonuçları haftalardır bekleniyor. Adaylar her gün konu hakkında bilgi almak adında ajansları, MSÜ ve MSB'nin resmi sitesini kontrol ediyor. İki taraftan da resmi bir açıklama gelmezken "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu yine sıklaşmış durumda...
MSÜ tercih sonuç duyurusu geldi mi?
24 Haziran 2025 Salı günü, MSÜ tercih sonuç tarihi hakkında Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesinden açıklama gelmedi. Cuma gününe kadar sonuçların ilan edilmesi bekleniyor.
2. İkinci Aşama: Seçim Aşaması Faaliyetleri (Fiziki Yeterlilik ve Mülakatlar)
MSÜ sınav puanı ve tercihlere göre çağrılan adaylar aşağıdaki aşamalardan geçer:
a. Evrak Teslimi
Nüfus cüzdanı, mezuniyet belgesi, TYT/AYT sonuç belgesi, sağlık beyan formu gibi belgeler istenir.
Belgeler tam değilse elenme ihtimali vardır.
b. Fiziki Yeterlilik Testi (FYT)
Parkurda koşu, şınav, mekik gibi temel kondisyon testleri yapılır.
Kadın ve erkek adaylar için baraj puanları farklıdır.
c. Mülakat
Askeri disiplin, iletişim becerileri, kendini ifade yeteneği, liderlik gibi özellikler değerlendirilir.