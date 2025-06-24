MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSB ve MSÜ'den duyuru geldi mi?

MSÜ tercih sonuçları haftalardır bekleniyor. Adaylar her gün konu hakkında bilgi almak adında ajansları, MSÜ ve MSB'nin resmi sitesini kontrol ediyor. İki taraftan da resmi bir açıklama gelmezken "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu yine sıklaşmış durumda...

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