MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ 2025 tercih sonuçları hangi tarihte erişime açılacak?

MSÜ tercih sonuçları, askeri öğrenci adayı binlerce genç tarafından araştırılıyor. 21 Nisan'da sona eren tercih işlemlerinin ardından adaylar sonuçlar için bekleyiş içerisindeydi. İşlemlerin üzerinden 1 ay geçerken "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemin üst sıralarındaki yerini koruyor.

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

25 Mayıs Pazar günü şu an itibarıyla Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı tercih sonuçları ile ilgili bir açıklama gelmedi. Geçen yıl tercihler 10 Mayıs’ta sona ermiş, sonuçlar 11 Haziran’da erişime açılmıştı. Bu süreç işleseydi sonuçların 20-21 Mayıs tarihinde açıklanması bekleniyordu fakat duyuru gelmedi. Gözler yeni haftaya çevrilmiş durumda...

