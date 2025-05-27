MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanıyor?
Mili Savunma Üniversitesinde okumak için can atan öğrenciler için yavaş yavaş son düzlüğe girildi. MSÜ tercih sonuçlarının açıklanması an meselesi... On binlerce aday sonuçların ilan edilmesini beklerken MSB ve MSÜ'nün siteleri yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor. Tarih konusunda net bir duyuru olup olmadığını öğrenmek isteyenler, "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusunu sıklaştırmış durumda...
"MSÜ tercih sonuçları", on binlerce askeri üniversite adayının gündeminin büyük bir bölümünü bu konu oluşturuyor. Sonuçları hala açıklanmış değil. Mayıs ayının son haftasındayız ve tercih sonuçları için büyük bir beklenti var. Her gün sıkça ayrıntı var mı diye arama yapılırken en çok başvurulan soru "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
MSÜ tercih sonuçları hangi tarihte ilan edilecek?
27 Mayıs 2025 Salı günü itibarıyla MSÜ tercih sonuçları açıklanmış değil. Şu dakika itibarıyla MSB'den ve MSÜ'den duyuru gelmedi. Beklentiler tercih sonuçlarının bu hafta içinde açıklanması yönünde...
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Sonuçların ardından fiziki yeterlilik testi, mülakat ve güvenlik soruşturması aşamaları başlayacak. Tüm adayların süreci yakından takip etmeleri önem taşıyor.