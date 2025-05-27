MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanıyor?

"MSÜ tercih sonuçları", on binlerce askeri üniversite adayının gündeminin büyük bir bölümünü bu konu oluşturuyor. Sonuçları hala açıklanmış değil. Mayıs ayının son haftasındayız ve tercih sonuçları için büyük bir beklenti var. Her gün sıkça ayrıntı var mı diye arama yapılırken en çok başvurulan soru "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...

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