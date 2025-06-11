MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? | MSÜ tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
MSÜ tercih sonuçları haftalar geçmesine rağmen açıklanmadı. Adaylar günlük olarak özellikle sabah saatlerinde ilk iş olarak MSÜ tercin sonuçlarının ilan edilip edilmediğini kontrol ediyor. Adaylardan gelen sıkça soru "MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı" şeklinde... İşte konu hakkındaki son durum...
MSÜ tercih sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Yüz binler Milli Savunma Bakanlığının ve Milli Savunma Üniversitesinin geçeceği duyuruyu bekliyor. Her gün iletilen soru: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Peki bugün resmi hesaplardan bir açıklama geçildi mi?
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
11 Haziran Çarşamba günü itibarıyla tercih sonuç tarihi hakkında Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesinden duyuru gelmedi. YKS sınavına çok az bir süre kaldı ve MSÜ tercih sonuçlarının en geç cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.
Sonuçlar ilan edildiğinde adaylar, MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı'nın resmi web sitesi (personeltemin.msb.gov.tr) üzerinden sonuçları sorgulayacak.
İkinci aşama faaliyetleri
Yerleşen adaylar için fiziki yeterlilik testi (FYT), mülakat ve sağlık raporu süreci başlar. Bu süreçlerin tarihleri ve gerekli belgeler, sonuç açıklamasında belirtilir.