MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? | MSÜ tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Yüz binler Milli Savunma Bakanlığının ve Milli Savunma Üniversitesinin geçeceği duyuruyu bekliyor. Her gün iletilen soru: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Peki bugün resmi hesaplardan bir açıklama geçildi mi? 1 | 3

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 11 Haziran Çarşamba günü itibarıyla tercih sonuç tarihi hakkında Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesinden duyuru gelmedi. YKS sınavına çok az bir süre kaldı ve MSÜ tercih sonuçlarının en geç cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor. 2 | 3