MSÜ tercih sonuçları bugün açıklanır mı? YKS maratonu bitti gözler MSÜ'de...
MSÜ tercih sonuçları için uzun bir bekleyiş söz konusu... 18 Nisan'dan bu yana adaylar sonuçlar için araştırmada... Dün biten YKS 2025 maratonu sonrası adayların beklentisi yeni hafta ile birlikte iyice arttı. "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu daha da hızlandı.
MSÜ tercih sonuç tarihi hakkında bilgi almak isteyenler, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesinin resmi sitesini sık sık ziyaret ediyor. YKS 2025'in de sona ermesinin ardından sonuçlar her an açıklanabilir. Bu nedenle "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu sıklaştı.
MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?
MSÜ tercih sonuçları açıklanmadı. 23 Haziran 2025 Pazartesi günü yapılan resmi bir duyuru yok. Bu hafta içi sonuçların açıklanması kuvvetle muhtemel... Yerleştirme sonuçları PERTEM sistemi üzerinden açıklanacak. Adaylar, personeltemin.msb.gov.tr sitesine e-Devlet ya da kullanıcı bilgileriyle giriş yaparak öğrenebilecek.
2. İkinci Aşama: Seçim Aşaması Faaliyetleri (Fiziki Yeterlilik ve Mülakatlar)
MSÜ sınav puanı ve tercihlere göre çağrılan adaylar aşağıdaki aşamalardan geçer:
a. Evrak Teslimi
Nüfus cüzdanı, mezuniyet belgesi, TYT/AYT sonuç belgesi, sağlık beyan formu gibi belgeler istenir.
Belgeler tam değilse elenme ihtimali vardır.
b. Fiziki Yeterlilik Testi (FYT)
Parkurda koşu, şınav, mekik gibi temel kondisyon testleri yapılır.
Kadın ve erkek adaylar için baraj puanları farklıdır.
c. Mülakat
Askeri disiplin, iletişim becerileri, kendini ifade yeteneği, liderlik gibi özellikler değerlendirilir.