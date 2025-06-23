MSÜ tercih sonuçları bugün açıklanır mı? YKS maratonu bitti gözler MSÜ'de...

MSÜ tercih sonuç tarihi hakkında bilgi almak isteyenler, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesinin resmi sitesini sık sık ziyaret ediyor. YKS 2025'in de sona ermesinin ardından sonuçlar her an açıklanabilir. Bu nedenle "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu sıklaştı.

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