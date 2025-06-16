MSÜ tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? 2025 MSÜ tercih sonuçları için kritik günler

Askeri kariyer hedefleyen adaylar 2025 MSÜ sınavına girdi, tercihlerini yaptı şimdi sonuçları bekliyor. En çok da vatan hizmeti ve saygınlık nedeniyle tercih edilen askerlik görevi için sonuçlar heyecanla bekleniyor. Günbegün sabırsızlık artarken "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu peş peşe geliyor.

1 | 3