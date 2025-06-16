MSÜ tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? 2025 MSÜ tercih sonuçları için kritik günler
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Yüz binler haftalardır bu soruya yanıt arıyor. YKS'ye çok az bir süre kala beklentiler iyice çoğaldı. Hem adaylar hem de aileleri heyecan ve sabırsızlık içerisinde... Peki bugün yeni bir gelişme var mı?
Askeri kariyer hedefleyen adaylar 2025 MSÜ sınavına girdi, tercihlerini yaptı şimdi sonuçları bekliyor. En çok da vatan hizmeti ve saygınlık nedeniyle tercih edilen askerlik görevi için sonuçlar heyecanla bekleniyor. Günbegün sabırsızlık artarken "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu peş peşe geliyor.
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 MSÜ tercih sonuçları için bugün yani 16 Haziran 2025 Pazartesi günü yeni bir açıklama gelmedi. En geç cuma gününe kadar tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor.
Yerleştirme sonuçları PERTEM sistemi üzerinden açıklanacak. Adaylar, personeltemin.msb.gov.tr sitesine e-Devlet ya da kullanıcı bilgileriyle giriş yaparak öğrenebilecek.