MSÜ tercih sonuçları bugün mü açıklanıyor? 2025 MSÜ tercih sonuçları bugün erişime açılacak mı, ne zaman ilan edilecek?
MSÜ tercih sonuçları, haziran ayının gelmesi ile birlikte yoğun şekilde aratılıyor. Adaylar, Kurban Bayramı öncesi sonuçların ilan edilmesini bekliyor. Yeni haftanın ilk gününde peş peşe gelen soru ise "MSÜ tercih sonuçları bugün açıklanacak mı" şeklinde...
"MSÜ tercih sonuçları" konusu haftalardır askeri üniversite adaylarının gündeminde... Mayıs ayında açıklanmayan sonuçların bayram öncesi ilan edilmesi isteniyor. Sonuç tarihi ile ilgili bilgilendirme yapılmaması nedeniyle araştırmalar özellikle bugün sıklaşmış durumda...
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor?
Milli Savunme Üniversitesi ve Milli Savunma Bakanlığında 2 Haziran Pazartesi günü itibarıyla MSÜ sonuç tarihi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçların bayram öncesi açıklamasına kesin gözüyle bakılırken büyük beklenti bugün tercih sonuçlarının ilan edileceği yönünde...
Fiziki Yeterlilik ve Mülakat Aşamaları (2. Seçim Aşamaları)
Yerleştirilen adaylar, belirlenen tarihlerde ve yerlerde şu aşamalara alınır:
Evrak kontrolü
Fiziki yeterlilik testi (koşu, mekik, şınav vb.)
Mülakat
Sağlık muayenesi