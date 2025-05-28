MSÜ tercih sonuçları bugün mü açıklanıyor? 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 MSÜ tercih sonuçlarının tarihi hakkında adaylar açıklama bekliyor. 21 Nisan'da sona eren tercih işlemlerinin zerinden yaklaşık 1 ay geçti. Geçen yılki süreç işlenmiş olsaydı sonuçların en geç 21 Mayıs'ta ilan edilmesi bekleniyordu fakat beklenen olmadı. Şimdi mayıs ayının sonlarına girilirken adayların heyecan katsayısı bir hayli yükseldi. Peki yeni gelişme var mı?

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