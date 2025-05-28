MSÜ tercih sonuçları bugün mü açıklanıyor? 2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSÜ tercih sonuçları, yaklaşık bir aydır adayların en önemli konusu... On binlerce askeri üniversite adayı günlerdir duyuru bekliyor. Mayıs ayının sonlarına girilirken beklentiler iyice artmış durumda... Gelecek hafta Kurban Bayramı kutlanacak ve bayram öncesi sonuçların açıklanıp açıklanmayacağı merak ediliyor. İşte son durum...
2025 MSÜ tercih sonuçlarının tarihi hakkında adaylar açıklama bekliyor. 21 Nisan'da sona eren tercih işlemlerinin zerinden yaklaşık 1 ay geçti. Geçen yılki süreç işlenmiş olsaydı sonuçların en geç 21 Mayıs'ta ilan edilmesi bekleniyordu fakat beklenen olmadı. Şimdi mayıs ayının sonlarına girilirken adayların heyecan katsayısı bir hayli yükseldi. Peki yeni gelişme var mı?
MSÜ tercih sonuçları ne zaman duyurulacak?
Milli Savunma Üniversitesi ve MSB'den 2025 MSÜ tercih sonuç tarihi hakkında 28 Mayıs Çarşamba günü itibarıyla yeni bir duyuru yapılmadı. Tercih sonuçlarının en geç 31 Mayıs Cuma günü açıklanması bekleniyor.
Sonuçların açıklanmasının ardından adayları fiziki yeterlilik testi, mülakat ve güvenlik soruşturması aşamaları bekliyor.