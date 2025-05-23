MSÜ tercih sonuçları cuma günü açıklanır mı? MSÜ tercih sonuç tarihi açıklandı mı?
MSÜ tercih sonuçlarına yoğun bir ilgi var. Tercihlerin üzerinden yaklaşık bir ay geçti ve adaylar sonuç gününü bekliyor. Haftanın son günü olması nedeniyle beklentiler bir hayli artmış durumda... Sıkça "MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı" sorusu geliyor. İşte 23 Mayıs Cuma günü son durum...
"MSÜ tercih sonuçları" Milli Savunma Üniversitesine girmek isteyenlerin gündeminde yoğun şekilde yer alıyor. Adaylar günlerdir gelecek haberi iple çekerken bugün haftanın son günü olması vesilesiyle aramalar sıklaşmış durumda.. Peki duyuru geldi mi?
MSÜ sonuçları bugün açıklanacak mı?
23 Mayıs Cuma günü şu an itibarıyla Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı tercih sonuçları ile ilgili bir açıklama gelmedi. Geçen yıl tercihler 10 Mayıs’ta sona ermiş, sonuçlar 11 Haziran’da erişime açılmıştı. Bu takvim dikkate alındığında, sonuçların 22-24 Mayıs günleri arasında açıklanabilir. Adaylar, sonuçlara https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla ulaşabilecek.
Sonuçların ardından fiziki yeterlilik testi, mülakat ve güvenlik soruşturması aşamaları başlayacak. Tüm adayların süreci yakından takip etmeleri önem taşıyor.