MSÜ tercih sonuçları cuma günü açıklanır mı? MSÜ tercih sonuç tarihi açıklandı mı?

MSÜ sonuçları bugün açıklanacak mı?

23 Mayıs Cuma günü şu an itibarıyla Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı tercih sonuçları ile ilgili bir açıklama gelmedi. Geçen yıl tercihler 10 Mayıs’ta sona ermiş, sonuçlar 11 Haziran’da erişime açılmıştı. Bu takvim dikkate alındığında, sonuçların 22-24 Mayıs günleri arasında açıklanabilir. Adaylar, sonuçlara https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla ulaşabilecek.