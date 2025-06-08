MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih açıklandı mı?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci adayı belirleme sınavının ardından tercih süreci tamamlandı. Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokullarında eğitim almayı hedefleyen binlerce aday, tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. Peki yeni gelişme var mı?
Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adaylar, sınav ve tercih sürecini geride bırakırken, şimdi sırada sonuçların açıklanması var. Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ile astsubay meslek yüksekokullarına başvuran binlerce genç, tercih sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Tercih süreci tamamlandı ancak resmi takvimde sonuç tarihi henüz netleşmedi. Bu nedenle gözler Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi’nin yapacağı açıklamada.
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 11 Haziran'da açıklanan sonuçların bu yıl da benzer bir takvimle, yani Haziran ayının ikinci haftası içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, adaylar sonuçlara Personel Temin Sistemi (PERTEM) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecek.
MSÜ ikinci seçim aşamaları ne zaman?
MSÜ tercih sonuçlarının ardından kısa bir süre sonra fiziki yeterlilik testi (FYT), mülakat, evrak teslimi ve sağlık muayenesi tarihleri de duyurulacak.