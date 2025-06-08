MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih açıklandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adaylar, sınav ve tercih sürecini geride bırakırken, şimdi sırada sonuçların açıklanması var. Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları ile astsubay meslek yüksekokullarına başvuran binlerce genç, tercih sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Tercih süreci tamamlandı ancak resmi takvimde sonuç tarihi henüz netleşmedi. Bu nedenle gözler Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi’nin yapacağı açıklamada. 1 | 3

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 11 Haziran'da açıklanan sonuçların bu yıl da benzer bir takvimle, yani Haziran ayının ikinci haftası içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, adaylar sonuçlara Personel Temin Sistemi (PERTEM) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecek. 2 | 3