MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih yaklaşıyor, heyecan had safhada
Subay ya da astsubay olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) kariyer yapmak isteyen yüz binlerce genç her yıl MSÜ'ye giriyor. Sınav sonrası MSÜ tercihleri yapıldı, şimdi sonuçlar bekleniyor. Günler ilerledikçe "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu sıklaşıyor. İşte muhtemel tarihler...
MSÜ tercih sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Subay ya da astsubay olma hayaliyle MSÜ’ye başvuran yüz binlerce genç, sınav sonrası tercihlerini tamamladı. Tercihlerin sona ermesiyle birlikte heyecanlı bekleyiş başladı. Adaylar, sonuçların açıklanacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Sosyal medyada ve forumlarda “MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu sıkça gündeme geliyor.
2025 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı tercih sonuçları ile ilgili tam tarihi henüz açıklamış değil. Geçen yıl tercihler 10 Mayıs’ta sona ermiş, sonuçlar 11 Haziran’da erişime açılmıştı. Bu takvim dikkate alındığında, sonuçların 21-24 Mayıs haftasında ilan edilmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. Adaylar, sonuçlara https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla ulaşabilecek.
Sonuçların ardından fiziki yeterlilik testi, mülakat ve güvenlik soruşturması aşamaları başlayacak. Tüm adayların süreci yakından takip etmeleri önem taşıyor.