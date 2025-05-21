MSÜ tercih sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Subay ya da astsubay olma hayaliyle MSÜ’ye başvuran yüz binlerce genç, sınav sonrası tercihlerini tamamladı. Tercihlerin sona ermesiyle birlikte heyecanlı bekleyiş başladı. Adaylar, sonuçların açıklanacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Sosyal medyada ve forumlarda “MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu sıkça gündeme geliyor.

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