MSÜ tercih sonuçları neden açıklanmadı? MSÜ tercih sonuçları bayramdan önce açıklanacak mı?
MSÜ tercih sonuç tarihi uzun zamandır araştırılıyor. Geçen yıl yaklaşık bir ayın ardından sonuçların ilan edilmesi adayları mayıs ayında büyük bir beklentiye soktu. Fakat sonuçlar hala açıklanmadı. Bayramın yaklaşması nedeniyle bazı sorular yöneltiliyor. Onlardan biri de "MSÜ sonuçları neden açıklanmadı" şeklinde...
MSÜ tercihleri 21 Nisan'da son bulmuştu. Bugün itibarıyla işlemlerin üzerinden 1 buçuk ay geçmiş durumda... Kurban Bayramı yaklaşması nedeniyle beklentiler artmış durumda... Geçen yıl yaklaşık 1 ay sonra açıklanan sonuçların bu yıl neden geç açıklandığı sorgulanıyor. İşte konuya dair son durum...
MSÜ tercih sonuçları neden açıklanmadı?
MSÜ tercih sonuçlarının neden açıklanmadığına dair bir açıklama henüz yok. Geçmiş dönemlerde tercih işlemleri sonrası sonuçlarının 2 ay sonra açıklandığı bilinmekte... Resmi bir duyuru geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
MSÜ duyuruları için tıklayınız
MSÜ ikinci seçim aşamaları ne zaman?
MSÜ tercih sonuçlarının ardından kısa bir süre sonra fiziki yeterlilik testi (FYT), mülakat, evrak teslimi ve sağlık muayenesi tarihleri de duyurulacak.