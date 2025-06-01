MSÜ tercih sonuçları yarın mı açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları ne zaman erişime açılacak?
MSÜ tercih sonuçlarının mayıs ayında ilan edilmesi bekleniyordu ama beklenen olmadı. Bugün itibarıyla haziran ayına girildi ve beklentiler iyice arttı. Pazar günü olması sebebiyle sonuçların açıklanması beklenmezken "MSÜ tercih sonuçları yarın mı açıklanacak" sorusu hızlanmış durumda...
MSÜ tercih sonuçları yüz binlerin gündeminde... Tercih sonuçlarının açıklanmaması heyecan katsayısı artırırken haziran ayı ile birlikte beklentiler iyice yükseldi. Hafta içi yoğun bir sorgulama söz konusu olacak. Bayram öncesi MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasına kesin gözüyle bakılırken gözler pazartesi gününde olacak.
MSÜ tercih sonuçlar ne zaman açıklanacak?
1 Haziran Pazar günü itibarıyla resmi makamlardan MSÜ tercih sonuç tarihi ile ilgili duyuru yapılmadı. Beklentiler 2 Haziran Pazartesi günü sonuçların ilan edileceği yönünde... Adaylar sonuçları personeltemin.msb.gov.tr adresinden öğrenebilecek.
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Sonuçların açıklanmasının ardından adayları fiziki yeterlilik testi, mülakat ve güvenlik soruşturması aşamaları bekliyor.