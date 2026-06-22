MTA 13 yıl sonra haritayı güncelledi: Diri fay sayısında korkutan artış
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) 13 yıl sonra 'Türkiye Diri Fay Haritası'nı güncellerken 2013 yılında 485 olarak belirlenen diri fay sayısının yeni jeolojik veriler ve saha çalışmaları sonucunda 700'e yükseldiği ortaya çıktı. Güncellenen harita Türkiye'nin aktif tektonik yapısına ilişkin en kapsamlı başvuru kaynaklarından biri haline gelse de deprem korkusunu bir kez daha gün yüzüne çıkardı.
Maden Tetkik ve Arama (MTA) Türkiye Diri Fay Haritası'nı 13 yıl sonra güncelledi.
2013'te 485 olan diri fay sayısı, yeni veriler ışığında 700'e yükseldi.
'Türkiye Diri Fay Haritası-2026' sürümü ile Alp-Himalaya orojenez kuşağındaki Türkiye'nin güncel tektonik yapısı ortaya çıkarılırken son 13 yılda aktif fay sayısındaki artış dikkat çekti.
MTA Genel Müdürü Vedat Yanık, , "2013 basımında 485 olan diri fay sayısı, yeni veriler ışığında bu haritada 700'e yükseldi. Bu harita ve hazırladığımız sayısal veri tabanı, deprem tehlike analizleri, kritik altyapı yatırımları ve ulusal zarar azaltma politikalarımız için temel bir başvuru kaynağı olacak" dedi.
Tespit edilen 215 yeni fay hattı ile güncel harita kırmızıya boyanırken, deprem korkusu yeniden gündeme geldi.
Öte yandan Yanık, MTA'nın yaklaşık bir asırlık süreçte, Batman'daki ilk petrol keşfinden Eskişehir-Beylikova'daki dünyanın en stratejik Nadir Toprak Elementleri sahalarına, Elazığ-Maden, Sinop-Boyabat ve Kahramanmaraş'taki zengin bakır yataklarından sanayinin can damarı olan yüzlerce endüstriyel ham madde kaynağına kadar sayısız keşfe imza attığını ifade etti.
Yanık, MTA'nın sadece sahada arama yapan bir kurum olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin en köklü yerbilimleri okulu olduğunu belirtti.
Bilimsel üretimin paylaşılması ve kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesinin her zaman temel öncelik olduğuna işaret eden Yanık, şunları kaydetti:
"Bugün açılışını yaptığımız ve 5 gün boyunca sürecek olan 'MTA Bilimsel Etkinlikler Haftası-2026', bu okulun en güzel meyvelerinden biri. Etkinlik kapsamında sunulacak olan 48 sözlü ve 20 poster sunum, kurumumuz bünyesinde yürütülen projelerin sonuçlarını akademi, kamu ve sektör temsilcileriyle buluşturacak."