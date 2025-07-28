MTV son gün ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi nasıl ve nereden ödeniyor?

Karayollarında kullanılan motorlu taşıtlar için her yıl iki taksit halinde ödenen MTV'nin 2. taksit zamanı geldi. Milyonlarca araç sahibi aramalarını sıklaşırmış durumda... En çok iletilen soruların başında "MTV son ödeme ne zaman" geliyor. İşte konuya dair bilgiler...

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) her yıl iki taksit şeklinde ödeniyor. İlk taksitin son ödeme tarihi 31 Ocak, ikinci taksit ödeme tarihi ise 31 Temmuz olarak belirlenmiştir.

MTV son gün ne zaman?

MTV nasıl ve nereden ödenir?

Dijital vergi dairesi ve GİB mobil uygulaması

MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi dijital platformları Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) ve GİB Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Anlaşmalı banka kredi ve banka kartlarıyla ya da hesap havalesi yöntemiyle ödeme imkanı bulunuyor. Yurtdışında faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla da işlem yapılabiliyor.

Dijital sistemler genellikle 00:10 – 23:50 saatleri arasında aktif şekilde hizmet veriyor.

Banka aracılığıyla

Anlaşmalı bankaların internet bankacılığı portalları ve mobil uygulamalarından MTV ödenebiliyor.

Vergi dairesi tahsiline bağlı banka şubelerindeki vezneler üzerinden nakit veya kartla ödeme yapılabiliyor.

Güvenli işlem için tarayıcıya doğrudan “gib.gov.tr” adresi ya da bankanızın resmi sitesi yazılarak erişim öneriliyor.

e‑Devlet üzerinden ödeme

e‑Devlet portalı kullanılarak, T.C. Kimlik veya Vergi Kimlik No, plaka ve güvenlik kodu girilerek MTV borcu sorgulanabiliyor ve ödeme işlemi tamamlanabiliyor.

PTT ve PttBank

MTV ödemeleri için PTT AŞ şubeleri, PttMatik makineleri ve PttBank mobil uygulaması tercih edilebilir.

PttBank uygulaması üzerinden kredi veya banka kartı kullanarak 7 gün 24 saat ödeme yapılabilir.

Vergi dairesi vezneleri

Klasik yöntem olarak vergi dairesi veznelerinde nakit ya da kartla ödeme seçeneği hala geçerli.