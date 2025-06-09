Müge Anlı neden yok? Müge Anlı yeni bölüm neden yayınlanmadı?
ATV'nin yıllardır ekran gelen etkili yapımlarından biri olan, Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün yayınlanmayacak. Programı kaçırmak istemeyenler ekranda Müge Anlı'yı göremeyecek. Bu vesile ile de "Müge Anlı neden yok" sorusu yoğun şekilde yöneltilecek.
Toplumsal sorunları gündeme taşıyan, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün izleyici ile buluşmayacak. Programın yerine saat 10.00'da "Can Borcu" adlı yerli dizinin tekrarı yayınlanacak. Şimdi izleyiciler "Müge Anlı neden yok", "Müge Anlı yeni bölüm neden yayınlanmadı" sorusunu tekrarlıyor.
Müge Anlı neden yok?
Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm bayramın 4. günü nedeniyle tatilde. Bu nedenle program yayınlanmayacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert yarın itibarıyla ekrana gelecek.
9 Haziran Atv yayın akışı
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Can Borcu 22.Bölüm
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Mutfak Bahane
16: 00 Esra Erol’da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 İç Savaş TV’de ilk / Yabancı Sinema
22: 30 Anka / Yerli Sinema
01: 00 Anka / Yerli Sinema
03: 20 Aldatmak