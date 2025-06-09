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Müge Anlı neden yok? Müge Anlı yeni bölüm neden yayınlanmadı?

ATV'nin yıllardır ekran gelen etkili yapımlarından biri olan, Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün yayınlanmayacak. Programı kaçırmak istemeyenler ekranda Müge Anlı'yı göremeyecek. Bu vesile ile de "Müge Anlı neden yok" sorusu yoğun şekilde yöneltilecek.

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Müge Anlı neden yok? Müge Anlı yeni bölüm neden yayınlanmadı? - Resim: 1

Toplumsal sorunları gündeme taşıyan, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün izleyici ile buluşmayacak. Programın yerine saat 10.00'da "Can Borcu" adlı yerli dizinin tekrarı yayınlanacak. Şimdi izleyiciler "Müge Anlı neden yok", "Müge Anlı yeni bölüm neden yayınlanmadı" sorusunu tekrarlıyor.

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Müge Anlı neden yok? Müge Anlı yeni bölüm neden yayınlanmadı? - Resim: 2

Müge Anlı neden yok?

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm bayramın 4. günü nedeniyle tatilde. Bu nedenle program yayınlanmayacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert yarın itibarıyla ekrana gelecek.

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Müge Anlı neden yok? Müge Anlı yeni bölüm neden yayınlanmadı? - Resim: 3

9 Haziran Atv yayın akışı

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Can Borcu 22.Bölüm

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Mutfak Bahane

16: 00 Esra Erol’da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 İç Savaş TV’de ilk / Yabancı Sinema

22: 30 Anka / Yerli Sinema

01: 00 Anka / Yerli Sinema

03: 20 Aldatmak

Kaynak: HABER MERKEZİ
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