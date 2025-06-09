Toplumsal sorunları gündeme taşıyan, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün izleyici ile buluşmayacak. Programın yerine saat 10.00'da "Can Borcu" adlı yerli dizinin tekrarı yayınlanacak. Şimdi izleyiciler "Müge Anlı neden yok", "Müge Anlı yeni bölüm neden yayınlanmadı" sorusunu tekrarlıyor.

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