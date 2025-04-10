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  4. Muğla Fethiye'de marinada yangın! Tekneler alevlere teslim

Muğla Fethiye'de marinada yangın! Tekneler alevlere teslim

Muğla Fethiye’de çıkan yangında özel marinada bağlı bir motoryat ve üç tekne alevlere teslim oldu.

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Muğla Fethiye'de marinada yangın! Tekneler alevlere teslim - Resim: 1

Fethiye Karagözler Mahallesi'ndeki özel bir marinada yangın çıktı. 

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Muğla Fethiye'de marinada yangın! Tekneler alevlere teslim - Resim: 2

Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar ihbarda bulunurken, bölgeye çok sayıda itfaiye, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yönlendirildi. 

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Muğla Fethiye'de marinada yangın! Tekneler alevlere teslim - Resim: 3

Olay yerine gelen ekipler bir motoryat ve üç tekneyi etkisi altına alan alevlere müdahale etti.

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Muğla Fethiye'de marinada yangın! Tekneler alevlere teslim - Resim: 4

Yangın bölgesindeki diğer tekne ve motoryatlar bölgeden uzaklaştırıldı. 

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