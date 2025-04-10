Muğla Fethiye'de marinada yangın! Tekneler alevlere teslim

Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar ihbarda bulunurken, bölgeye çok sayıda itfaiye, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yönlendirildi.

Olay yerine gelen ekipler bir motoryat ve üç tekneyi etkisi altına alan alevlere müdahale etti.