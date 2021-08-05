Muğla'da 55 bin 221 hektar kül oldu: İşte bölge bölge yanan alanlar
Muğla'daki yangında şimdiye kadar 55 bin 221 hektar alanın yandığı açıklandı. Menteşe, Sungur, Kavaklıdere, Çatak’ta ise yanan alanın büyüklüğü ise henüz belirlenemedi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, ildeki yangınlarda hangi bölgede kaç hektar alanın yandığını açıkladı.
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Belediyenin verdiği bilgiye göre, il sınırları içerisinde 55 bin 221 hektar alan yandı.
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Menteşe, Sungur, Kavaklıdere, Çatak’ta yanan alanın büyüklüğü ise henüz belirlenemedi.
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Muğla Büyükşehir Beldiyesi'nin yanan yerlerle ilgili paylaştığı bilgiler şöyle:
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