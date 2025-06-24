Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure günü hangi tarihte?

Muharrem ayı, hem hicri takviminin başlangıcı olması hem de içerdiği dini ve tarihi olaylar nedeniyle Müslümanlar için büyük bir öneme sahip... Muharrem ayına kısa bir süre kala net tarih yoğun şekilde araştırılıyor. Vatandaşların sıklıkla başvurduğu soru "Muharrem ayı ne zaman başlıyor" şeklinde...

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