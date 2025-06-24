Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure günü hangi tarihte?
2025 muharrem ayı tarihi araması sıklaştı. İslam alemi için ayrı bir önemi olan bu hayırlı aya sayılı günler kala "Muharrem ayı ne zaman başlıyor" sorusu peş peşe geliyor. Öte yandan Aşure Günü'nün hangi güne denk geldiği de merak ediliyor.
Muharrem ayı, hem hicri takviminin başlangıcı olması hem de içerdiği dini ve tarihi olaylar nedeniyle Müslümanlar için büyük bir öneme sahip... Muharrem ayına kısa bir süre kala net tarih yoğun şekilde araştırılıyor. Vatandaşların sıklıkla başvurduğu soru "Muharrem ayı ne zaman başlıyor" şeklinde...
Muharrem ayı ne zaman başlıyor?
İslam alemi için büyük öneme sahip olan Muharrem ayı, bu yıl 26 Haziran 2025 Perşembe günü başlayacak. Bu tarih, aynı zamanda hicri yılın da başlangıcı anlamına geliyor.
Aşure Günü ne zaman?
Aşure Günü, hicri takvime göre Muharrem ayının 10. günü olarak kabul ediliyor. Bu yıl Aşure Günü, 5 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor.