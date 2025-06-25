Muharrem ayı yarın mı başlıyor, ne zaman?

Müslümanlar, hem dini hem de tarihi yönüyle çok sayıda olaya sahne olan Muharrem ayına hazırlanıyor. Aşure Günü de muharrem ayının en önemli günü olarak kabul ediliri İslam dünyası net tarihi öğrenmek adına şimdi "Muharrem ayı ne zaman başlıyor" diye soruyor.

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