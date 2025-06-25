Muharrem ayı yarın mı başlıyor, ne zaman?
İslam alemi için hicri takvime göre yılbaşı sayılan Muharrem ayı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Maneviyatın yüksek olduğu hayırlı bir zaman dilimi olarak kabul edilen bu ayın tarihi yoğun şekilde araştırılıyor. En çok da "Muharrem ayı ne zaman başlıyor" sorusu yöneltiliyor.
Müslümanlar, hem dini hem de tarihi yönüyle çok sayıda olaya sahne olan Muharrem ayına hazırlanıyor. Aşure Günü de muharrem ayının en önemli günü olarak kabul ediliri İslam dünyası net tarihi öğrenmek adına şimdi "Muharrem ayı ne zaman başlıyor" diye soruyor.
Muharrem ayı ne zaman başlıyor?
İslam alemi için büyük öneme sahip olan Muharrem ayı, bu yıl 26 Haziran 2025 Perşembe günü başlayacak. Bu tarih, aynı zamanda hicri yılın da başlangıcı anlamına geliyor.
Aşure Günü ne zaman?
Aşure Günü, hicri takvime göre Muharrem ayının 10. günü olarak kabul ediliyor. Bu yıl Aşure Günü, 5 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor.