Muharrem İnce CHP'ye katılacak mı, katıldı mı? İnce CHP'ye gelecek mi?

Bugün Ankara'da sürpriz bir toplantı gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Ankara’da Memleket Partisi Genel Merkezi’nde Muharrem İnce ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından CHP lideri Özel açıklamalarda bulundu. Özel, "Sayın Muharrem İnce'yi ve Memleket Partisi'ndeki arkadaşlarımızı Baba evine davet noktasında bir iki cümle de kurdum. Tabii ki bundan sonraki aşama kendi takdirleri olacak. dedi.

Bu flaş açıklama sonrası gözler Muharrem İnce'ye çevrilirken "Muharrem İnce CHP'ye katılacak mı, katıldı mı" soruları peş peşe geliyor.

Muharrem İnce CHP'ye katıldı mı?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce henüz CHP'ye katılmış değil. İnce yaptığı açıklamada "Bu ziyareti çok önemsiyorum. Önümüzdeki süreçte, arkadaşlarımla, yetkili kurullarımla bir toplantı yapacağım ve ve en kısa sürede sayın genel başkanı ziyaret edeceğim" dedi.