Münih Güvenlik Raporu açıklandı: Türkiye'yi müttefiki gören ülkeler belli oldu

Bu yıl savunma ve dış politika konularının ele alınacağı 61. Münih Güvenlik Konferansı öncesinda yayımlanan raporunun başlığı 'Çok Kutupluluk' oldu.

Bakışların en çok olumluya döndü ülke

Rapora göre bakışların en çok olumluya döndüğü ilk ülke Güney Kore, ikinci ülke ise Türkiye oldu. Olumlu puan alan diğer ülkeler arasında İngiltere, Brezilya ve Polonya öne çıktı.