Münih Güvenlik Raporu açıklandı: Türkiye'yi müttefiki gören ülkeler belli oldu
Münih Güvenlik Konferansı kapsamında yayınlanan 2025 Münih Güvenlik Raporu belli oldu. Raporda Türkiye son bir yılda bakışların en çok olumluya döndüğü ikinci ülke olurken, Türkiye'yi "müttefik" gören ülkeler de belli oldu. Öte yandan raporda en çok müttefik kaybı yaşayan iki ülke dikkat çekti.
Münih Güvenlik Konferansı kapsamında 60 yıldır, ülkelerin jeopolitik ve ekeonomik görümlerinin değerlendirildiği Münih Güvenlik Raporu 2025 açıklandı.
Bu yıl savunma ve dış politika konularının ele alınacağı 61. Münih Güvenlik Konferansı öncesinda yayımlanan raporunun başlığı 'Çok Kutupluluk' oldu.
Raporda Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Brezilya, Japonya, Kanada, Hindistan, Çin ve Güney Afrika da dahil dünya genelinden gelen anket sonuçları değerlendirildi.
Bakışların en çok olumluya döndü ülke
Rapora göre bakışların en çok olumluya döndüğü ilk ülke Güney Kore, ikinci ülke ise Türkiye oldu. Olumlu puan alan diğer ülkeler arasında İngiltere, Brezilya ve Polonya öne çıktı.