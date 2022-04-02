Muş'a bahar uğramadı: Kar kalınlığı 8 metreye ulaştı
Muş'ta ekipler, kar kalınlığının yer yer 8 metreye ulaştığı köy yolunu ulaşıma açmak için yoğun çaba harcıyor.
Kış mevsiminin çetin geçtiği Muş'ta, karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 8 metreye ulaştığı köy yolunu ulaşıma açmak için yoğun çaba harcıyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, Üçevler grup köy yolunda, 7 iş makinesi ve 10 personelle karla mücadele çalışması yürütüyor.
Vali İlker Gündüzöz, gazetecilere, bu yıl kentte çok kar yağdığını anlattı.
İlkbahar mevsimi olmasına rağmen karla mücadelenin devam ettiğini belirten Gündüzöz, şunları söyledi: