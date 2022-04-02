  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Muş'a bahar uğramadı: Kar kalınlığı 8 metreye ulaştı

Muş'a bahar uğramadı: Kar kalınlığı 8 metreye ulaştı

Muş'ta ekipler, kar kalınlığının yer yer 8 metreye ulaştığı köy yolunu ulaşıma açmak için yoğun çaba harcıyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Muş'ta, karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 8 metreye ulaştığı köy yolunu ulaşıma açmak için yoğun çaba harcıyor.

1 | 7

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, Üçevler grup köy yolunda, 7 iş makinesi ve 10 personelle karla mücadele çalışması yürütüyor.

2 | 7

Vali İlker Gündüzöz, gazetecilere, bu yıl kentte çok kar yağdığını anlattı.

3 | 7

İlkbahar mevsimi olmasına rağmen karla mücadelenin devam ettiğini belirten Gündüzöz, şunları söyledi:

4 | 7