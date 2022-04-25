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Müsilaj endişesi: İstanbul'a geri mi dönüyor?

İstanbul'da Kadıköy ve Tuzla sahilinde oluşan ve müsilajı andıran görüntüler dikkat çekti.

İstanbul'da havaların ısınmasıyla Kadıköy’de Fenerbahçe ve Tuzla sahilinde denizin yüzeyinde müsilajı andıran görüntüler oluştu. 

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Havadan çekilen görüntülerde müsilaja benzeyen tabakanın nasıl deniz yüzeyini kapladığı gözler önüne serildi.

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Deniz salyası olarak da bilinen müsilaj geçen yıl mart ayında Marmara ve Ege Denizi'nde ortaya çıkmış, oluşan kirlilik uzun bir süre temizlenememişti.

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Nisan ayının son günlerinde ortaya çıkan görüntüler akıllara müsilajı getirdi. 

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