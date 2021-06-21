Müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor
İstanbul'un Anadolu Yakası sahillerinde, ters esen rüzgarın etkisiyle bugün yoğun bir müsilaj tabakası görülmedi. Caddebostan Sahilinde bazı yerlerde birikmeler olduğu gözlenirken belediye ekipleri temizleme çalışmalarını sürdürdü. Marmara Adası sahilinde de müsilaj temizleme çalışması devam ediyor.
İstanbul'un Anadolu Yakası sahillerinde, ters esen rüzgarın etkisiyle bugün müsilaj (deniz salyası) tabakası görülmedi.
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İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor.
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Kent genelinde etkili olan kuzeyden esen rüzgarın ters akıntı oluşturması nedeniyle Anadolu Yakası sahillerinde müsilaj tabakasına rastlanmadı.
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