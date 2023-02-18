Naci Görür soruları yanıtladı: Bazı yöreler hariç bu zonda büyük depremler olmaz Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası, Twitter hesabı üzerinden kendisine en çok yöneltilen soruları yanıtladı. 1 | 7

Kuzey Anadolu Fay Zonu'nda uzun süre deprem olmayacağını belirten Naci Görür, "Doğu Anadolu Fayı'nda enerji büyük ölçüde boşaldı. Bazı yöreler hariç bu zonda büyük depremler olmaz" dedi. Görür ayrıca, "Deprem gerçeğini kabul edelim ve deprem dirençli kentler talep edelim" ifadelerini kullandı. 2 | 7

Naci Görür'ün Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şöyle: "Arkadaşlar, çok soru alıyorum. Tek tek cevap vermem imkansız. Bazı sorulara toplu cevap veriyorum. Cevabım mümkün olduğunca basite indirgenmiş ve sizin anlayacağınız şekilde olacak. 3 | 7