NARİN GÜRAN OLAYI NEDİR? Narin Güran bulundu mu? 130 kişinin ifadesi alındı, özel cihazlarla arama
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor. Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, saman yığını üzerindeki brandayı kaldırarak yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yaptı. Bugüne kadar 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 11 bin dönümden fazla alan tarandı. Valilikten yapılan açıklamada, kayalıklar üzerinde bulunan kan lekesinin Narin'e ait olmadığı belirtildi. Türkiye'yi sarsan Narin Güran olayında son gelişmeler takip ediliyor. Peki, Narin Güran olayı nedir? Narin Güran bulundu mu? Narin Güran kimdir? Kan izleri Narin Güran'a mı ait?
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan haber alınamıyor, arama-kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Narin'i bulmak için AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında arama çalışması yürüttü.
AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler de mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, mahalleye giren ve bölgeden ayrılan araçları da aradı.
Aramalarda yer altı görüntüleme cihazı kullanıldı
Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, AFAD ekipleriyle Tavşantepe İlkokulunun güvenlik kamerasınca Narin'in son görüntüsünün kaydedildiği yerin yakınında bulunan saman yığınını aradı.
Saman yığını üzerindeki brandayı kaldıran ekipler, yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yaptı.
Ekipler, uzun şişlerle saman altında da çalışma gerçekleştirdi.
Kan izleri Narin Güran'a mı ait?
Arama tarama faaliyetlerinde Narin'in yaşadığı evin yaklaşık 30 metre yakınındaki alanda yer alan kayalıklarda kurumuş kan izlerine rastlandı.
Valilikten yapılan açıklamada, bazı medya organları ile sosyal medya hesaplarında, kayıp olarak aranan Narin Güran'ın evine yakın bir bölgedeki kayalıklar üzerinde kayıp kız çocuğuna ait olduğu iddia edilen kan lekelerinin bulunduğu şeklinde haber ve paylaşımların yer aldığının görüldüğü bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kayalıklar üzerinde bulunan kan lekesinin mahalle sakinlerinden bir çocuğun burnunun kanaması sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir. Valiliğimizin koordinasyonda ilgili kurumlarımız vasıtasıyla, her türlü ihtimal değerlendirilerek, kayıp kızımızın aranmasına devam edilmektedir. Her türlü önemli gelişmeden kamuoyu vakitlice bilgilendirilecektir."