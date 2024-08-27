NARİN GÜRAN OLAYI NEDİR? Narin Güran bulundu mu? 130 kişinin ifadesi alındı, özel cihazlarla arama

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan haber alınamıyor, arama-kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Narin'i bulmak için AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında arama çalışması yürüttü.

AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler de mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, mahalleye giren ve bölgeden ayrılan araçları da aradı.

Saman yığını üzerindeki brandayı kaldıran ekipler, yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yaptı.

Kan izleri Narin Güran'a mı ait?

Arama tarama faaliyetlerinde Narin'in yaşadığı evin yaklaşık 30 metre yakınındaki alanda yer alan kayalıklarda kurumuş kan izlerine rastlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı medya organları ile sosyal medya hesaplarında, kayıp olarak aranan Narin Güran'ın evine yakın bir bölgedeki kayalıklar üzerinde kayıp kız çocuğuna ait olduğu iddia edilen kan lekelerinin bulunduğu şeklinde haber ve paylaşımların yer aldığının görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kayalıklar üzerinde bulunan kan lekesinin mahalle sakinlerinden bir çocuğun burnunun kanaması sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir. Valiliğimizin koordinasyonda ilgili kurumlarımız vasıtasıyla, her türlü ihtimal değerlendirilerek, kayıp kızımızın aranmasına devam edilmektedir. Her türlü önemli gelişmeden kamuoyu vakitlice bilgilendirilecektir."