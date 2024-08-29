Narin Güran olayında son gelişme: Gözaltındaki ağabeyinin kolunda ısırıklar tespit edildi

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin kayıp kızın ağabeyi E.G. (18) olduğu, kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için şüphelinin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

Aramalar sırasında deredeki akıntıyla giden bir terliği fark eden çevredekiler, jandarmaya haber verdi.

Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8 yaşındaki Narin Güran'ın Diyarbakır'ın merkeze bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini, şu anda 1 kişinin gözaltında olduğunu bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:

"Diyarbakır'ın merkeze bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır. Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir. Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır."