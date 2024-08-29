Narin Güran olayında son gelişme: Gözaltındaki ağabeyinin kolunda ısırıklar tespit edildi
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarına devam ediliyor. Türkiye'nin günlerdir konuştuğu kayıp Narin Güran olayında dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18) olduğu açıklandı. E.G.,'nin kolundaki ısırıkların tespiti için şüpheli İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu kayıp Narin Güran'ı olayında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden itfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmaları 9'uncu gününde sürüyor.
Narin'in ağabeyi gözaltında: Kolundaki ısırık izleri dikkat çekti
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8 yaşındaki Narin Güran'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin kayıp kızın ağabeyi E.G. (18) olduğu, kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için şüphelinin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.
Derede bulunan terliğin Narin'e ait olmadığı ortaya çıktı
Aramalar sırasında deredeki akıntıyla giden bir terliği fark eden çevredekiler, jandarmaya haber verdi.
Terliği sudan çıkaran ekipler, durumu aileye bildirdi. Güran ailesinin beyanı üzerine terliğin Narin'e ait olmadığı belirlendi.
Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8 yaşındaki Narin Güran'ın Diyarbakır'ın merkeze bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolmasına ilişkin soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini, şu anda 1 kişinin gözaltında olduğunu bildirdi.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:
"Diyarbakır'ın merkeze bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır. Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir. Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır."