Narin Güran'ın tutuklanan amcasının ifadesi ortaya çıktı: Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması

Kamuoyu, 21 Ağustos'ta Diyarbakır'da kaybolan ve o günden beri haber alınmayan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek haberi bekliyor. Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden itfaiye ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Kayıp Narin Güran olayında dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Şimdiye kadar kayıp Narin Güran'a ait yeni bir ize rastlanmadı.

DW Türkçe'nin haberine göre, şüpheli amcanın 2 Eylül'de Jandarma'ya verdiği ifadesi ortaya çıktı. Narin Güran'ın amcası arabadaki DNA eşleşmesi ve telefon kayıtlarını neden sildiğine kadar birçok soruya yanıt verdi.

Amcanın telefonu neden kapalıydı?

Narin Güran'ın kaybolmasından, kızının araması üzerine haberdar olduğunu belirten S. G., olay öncesinde küçük kızı görmediğini öne sürdü. Aramalara katıldığını ifade eden G., telefonunun Narin Güran'ın kaybolmasından önce neden kapalı olduğuna ilişkin soru üzerine "Tarlaların yanında olduğum süreçte telefonum çekmiyordu" iddiasında bulundu.

S. G., telefonundaki whatsapp mesajları ve görüşmelerini neden sildiği soruna ise "Kardeşim Arif'in mermileri yakalandığında arayıp 'tanıdık yok mu' diye sordum. Bu sebeple o tarihte tüm whatsapp kayıtlarını sildim" karşılığını verdi.

Telefonunun ses kayıt özelliği olduğunu belirten amca G., telefonundaki ses kayıtlarını 23 Ağustos'ta silmesine ilişkin ise "Çarıklı'ya baskın olduğu akşam kendisinin bu kayıtları sildiğini" ifade etti. Telefonunda kayıtlı Tiktok ve Facebook hesaplarının bulunduğunu anlatan G., burada satılan araçları, tarımla ilgili aletleri beğendiğini, bazen de yetişkinlere özel içerikleri izlediğini anlattı.