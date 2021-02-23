NASA Mars’tan ilk fotoğrafları paylaştı
NASA'nın sosyal medya hesabından 3 yeni Mars fotoğrafı paylaşıldı.
Paylaşılan ilk fotoğrafla birlikte, "Yıllardır hayali kurulan an, gerçekleşti. Güçlü şeylere meydan okuyun" mesajı verildi.
NASA "Keşfedilecek çok şey olan açık bir ufuk. Başlamak için sabırsızlanıyorum." mesajıyla ikinci fotoğrafı paylaştı.
NASA, üçüncü fotoğrafı "Kayaları severim. Direksiyonumun hemen yanındakilere bak. Volkanik mi yoksa tortul mu? Hangi hikayeyi anlatıyorlar? Öğrenmek için sabırsızlanıyorum" mesajıyla paylaştı.
İlk olarak Perseverance'ın Mars'a iniş anının fotoğrafını yayınlayan NASA, Perseverance'ın paraşütle Mars yüzeyine iniş anını gözler önüne serdi.