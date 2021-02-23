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  4. NASA Mars’tan ilk fotoğrafları paylaştı

NASA Mars’tan ilk fotoğrafları paylaştı

NASA'nın sosyal medya hesabından 3 yeni Mars fotoğrafı paylaşıldı.

Paylaşılan ilk fotoğrafla birlikte, "Yıllardır hayali kurulan an, gerçekleşti. Güçlü şeylere meydan okuyun" mesajı verildi.

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NASA "Keşfedilecek çok şey olan açık bir ufuk. Başlamak için sabırsızlanıyorum." mesajıyla ikinci fotoğrafı paylaştı.

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NASA, üçüncü fotoğrafı "Kayaları severim. Direksiyonumun hemen yanındakilere bak. Volkanik mi yoksa tortul mu? Hangi hikayeyi anlatıyorlar? Öğrenmek için sabırsızlanıyorum" mesajıyla paylaştı.

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İlk olarak Perseverance'ın Mars'a iniş anının fotoğrafını yayınlayan NASA, Perseverance'ın paraşütle Mars yüzeyine iniş anını gözler önüne serdi.

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