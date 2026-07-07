NATO'da hangi ülkeler var? İsrail NATO üyesi mi? NATO üyeler listesi...
Ankara'da 22 yıl aradan sonra NATO Zirvesi gerçekleşiyor. 32 devlet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları toplantıda yer alacak. Zirve nedeniyle birtakım sorular bugün yoğun şekilde geliyor. Onlardan biri de "NATO'da hangi ülkeler var" şeklinde...
Dünya NATO Zirvesi'ne odaklandı. NATO ülkelerinin başkanları bir araya gelecek ve çok kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Alınacak kararlar merakla beklenirken NATO ülkelerinin listesi sıkça araştırılıyor. İşte "NATO'da hangi ülkeler var" sorusunun yanıtı...
NATO'da hangi ülkeler var?
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) 32 üyesi bulunuyor. Bunlar; Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Arnavutluk, Belçika, Birleşik Krallık (İngiltere), Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Kanada, Karadağ, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye ve Yunanistan. İsrail ise NATO ülkesi değil.
NATO ne zaman kuruldu?
NATO, II. Dünya Savaşı'nın ardından ortaya çıkan güvenlik kaygıları nedeniyle 4 Nisan 1949'da kuruldu. Kuruluşun temel amacı, üye ülkelerin güvenliğini ortak savunma anlayışıyla korumak ve olası saldırıları caydırmak
NATO'nun kurulmasının başlıca nedenleri şunlardır:
II. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'da kalıcı barışı sağlamak.
Sovyetler Birliği'nin Doğu Avrupa'daki etkisinin artmasına karşı Batı ülkelerinin ortak hareket etmesini sağlamak.
Üye ülkeler arasında askeri ve siyasi iş birliğini güçlendirmek.
Bir üye ülkeye yapılacak silahlı saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağı ortak savunma ilkesini hayata geçirmek (Antlaşma'nın 5. maddesi).
Avrupa'nın yeniden inşası sürecinde güvenlik ve istikrar ortamı oluşturmak.
NATO neden önemlidir?
Üye ülkelerin güvenliğini kolektif savunma sistemiyle destekler.
Askeri tatbikatlar ve ortak operasyonlarla ülkeler arasındaki koordinasyonu artırır.
Terörle mücadele, siber güvenlik ve kriz yönetimi gibi alanlarda da iş birliği yürütür.
Günümüzde Kuzey Amerika ve Avrupa'daki çok sayıda ülkeyi kapsayan en büyük askeri ittifaklardan biridir.