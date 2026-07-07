NATO'da hangi ülkeler var? İsrail NATO üyesi mi? NATO üyeler listesi...

NATO neden önemlidir?

Üye ülkelerin güvenliğini kolektif savunma sistemiyle destekler.

Askeri tatbikatlar ve ortak operasyonlarla ülkeler arasındaki koordinasyonu artırır.

Terörle mücadele, siber güvenlik ve kriz yönetimi gibi alanlarda da iş birliği yürütür.

Günümüzde Kuzey Amerika ve Avrupa'daki çok sayıda ülkeyi kapsayan en büyük askeri ittifaklardan biridir.