NATO'nun Batı Balkanlar'daki ilk hava üssü: Kuçova
Arnavutluk'ta uzun yıllar Rus ve Çin yapımı uçaklara ev sahipliği yapan Kuçova Hava Üssü, NATO'nun hava taktik üssüne çevirme planı kapsamında yeniden modernize ediliyor.
Arnavutluk'ta komünizm döneminde inşa edilen ve uzun yıllar Rus ve Çin yapımı uçaklara ev sahipliği yapan Kuçova Hava Üssü, NATO'nun hava taktik üssüne çevirme planı kapsamında yeniden modernize ediliyor.
1 | 17
NATO'nun Batı Balkanlar'daki ilk hava üssü olarak kabul edilen Kuçova Hava Üssü görüntülendi.
2 | 17
3 | 17
Arnavutluk'un güneyinde yer alan üs, ülkede hüküm süren komünist yönetim (1944-1991) tarafından 1955'de Arnavutluk Hava Kuvvetlerinin kullanımı için inşa edildi.
4 | 17