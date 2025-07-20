Netenyahu öldü mü, zehirlendi mi? Netenyahu'ya ne oldu?
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bazı kaynaklar Netanyahu'nun zehirlendiğini iddia ederken bazı kaynaklar ise bağırsak iltihabı geçirdiğini belirtti. Bu durum sonrası "Netenyahu öldü mü" soruları artmaya başladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bağırsak iltihabı geçirdiği ve tedavi altına alındığı bildirildi. Netanyahu'nun kendisini iyi hissetmediği belirtilerek 3 gün istirahat edeceği kaydedildi. İşte Netanyahu hakkındaki bilgiler...
Netenyahu öldü mü?
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bozuk gıda nedeniyle bağırsak iltihabı geçirdi. Evinde yapılan muayenenin ardından 3 gün istirahat etmesi önerilen Netanyahu'ya damardan sıvı tedavisi uygulanıyor. Durumunun iyi olduğu bildirildi.
Başbakan Netanyahu'nun rahatsızlığının duyulmasının ardından İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X hesabından, "İsrail halkı, ülke ve güvenlik için birlikte yaptığımız tüm iyi şeyleri, her cephede cesaretle ve kararlılıkla sürdürmen için sana ihtiyacımız var." ifadelerinin kullanıldığı bir paylaşım yaptı.