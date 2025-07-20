Netenyahu öldü mü, zehirlendi mi? Netenyahu'ya ne oldu?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bozuk gıda nedeniyle bağırsak iltihabı geçirdi. Evinde yapılan muayenenin ardından 3 gün istirahat etmesi önerilen Netanyahu'ya damardan sıvı tedavisi uygulanıyor. Durumunun iyi olduğu bildirildi.

Başbakan Netanyahu'nun rahatsızlığının duyulmasının ardından İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X hesabından, "İsrail halkı, ülke ve güvenlik için birlikte yaptığımız tüm iyi şeyleri, her cephede cesaretle ve kararlılıkla sürdürmen için sana ihtiyacımız var." ifadelerinin kullanıldığı bir paylaşım yaptı.