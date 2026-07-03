Memur ve memur emeklisi maaş zammı kaç oldu?

TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00'da ilan etti. TÜİK verilerine göre enflasyon haziran ayında yüzde 0,99, yıllık olarak ise yüzde 32,11 olarak gerçekleşti. Buna göre memur ve memur emeklisine

%13.52 zam yapılacak.