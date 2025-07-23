Nihat Hatipoğlu öldü mü? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yaşıyor mu?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu geçen günlerde rahatsızlanmıştı. Bu gelişme sonrası Hatipoğlu'nun öldüğü iddiaları ortaya atılmaya başlandı. Özellikle sosyal medyada paylaşılan iddialar sonrası "Nihat Hatipoğlu öldü mü" soruları peş peşe gelmeye başladı.

ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun öldüğü iddiları gerçeği yansıtmıyor. Hatipoğlu yaşıyor ve yakın bir zamanda bir etkinlikte yer alacak.

Nihat Hatipoğlu kimdir?

Televizyon ekranlarının tanınan ilahiyatçılarından Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, hem akademik kariyeri hem de dini içerikli programlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. 11 Mayıs 1955’te Diyarbakır’da doğan Hatipoğlu, eğitim hayatına Uşak İmam Hatip Lisesi ve Uşak Lisesi’nde başladı.

1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Hadis Anabilim Dalı’nda doktora yaptı. "Kur'an-ı Kerim’in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü" adlı çalışmasıyla doktor unvanını alan Hatipoğlu, 2000 yılında doçent, 2012 yılında ise profesör oldu.

2019–2023 yılları arasında Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin kurucu rektörü olarak görev yaptı. Uzun yıllar boyunca televizyon ekranlarında dini programlar sunarak geniş kitlelere hitap etti. Hatipoğlu, evli ve üç çocuk babasıdır.